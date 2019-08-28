اونلاين | رابط channel zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر رابط قناة "الزمالك" بث مباشر رابط ماتش الزمالك yazamalek

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تتجه أنظار عشاق الكرة اليوم 28 أغسطس 2019 إلى ستاد بتروسبورت في تمام الثامنة مساءً لمتابعة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الستة عشر لكأس مصر.

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التشكيل المتوقع للزمالك سيكون كالتالي :-

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفارس الابيض لمباراة اليوم أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دوري الثمانية لبطولة كأس مصر. وجاء التشكيل كالتالي : في حراسة المرمي : محمد عواد في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اونجم - اشرف بن شرقي - شيكابالا في خط الهجوم : عمر السعيد Advertisements ويتواجد على دكة البدلاء :محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق - محمود الونش - محمود عبد العزيز - حازم امام - محمد عبد الشافي - امام عاشور - مصطفي محمد

أما التشكيل المتوقع لمصر المقاصة فسيكون كالتالي :-

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : عصام صبحي وأحمد مودي وشريف حازم وأحمد محسن

خط الوسط : خالد أوتشو وصلاح ريكو وموزيس ومحمد إبراهيم

خط الهجوم : وميدو جابر وصلاح أمين

ستقوم قناة On SPORTS المفتوحة ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة وعبر موقع الخليج 365 الرياضي وOn SPORTS

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