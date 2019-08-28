اونلاين | on sport live - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر| كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | يلا شووت| كورة جول

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يوفر موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس لعام 2019، حيث يلتقي الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على أرضية ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين، ويجب تحديد فائز بالمباراة ليتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة المحلية، شاهد بث مباشر مباراة الزمالك اليوم على kora online بدون تقطيع.

شاهد بث مباشر مباريات كأس مصر yalla shoot، تابع لايف مباريات الكرة المصرية بجودة فائقة من خلال البث المباشر علي cool kora، حيث تنطلق المواجهة النارية بين الزمالك ونظيره مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، ويتطلع العالمي "ميدو" في خامس تجاربه التدريبية لقيادة المقاصة للتأهل لنصف نهائي كأس مصر على حساب الزمالك.

live تابع مباراة (الزمالك × المقاصة) بث مباشر kora star، حيث من المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من:محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى وعبد الله جمعة فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم.

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Kora online بث مباشر مباريات كأس مصر اليوم بدون تقطيع yalla shoot، حيث سيدخل المقاصة بتشكيل مكون من: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى، عصام صبحى وأحمد مودى وشريف حازم وأحمد محسن فى خط الدفاع، خالد أوتشو وصلاح ريكو وأمامهما موزيس ومحمد إبراهيم وميدو جابر فى خط الوسط، صلاح أمين فى خط الهجوم.

ويتسلح فريق مصر المقاصة في مباراة اليوم بتفوقه التاريخي على الزمالك، بالفوز عليه 6 مباريات مقابل 5 إنتصارات للفارس الأبيض، لكن ما يقلق جماهير الفريق الفيومي هو فشل "ميدو" في تحقيق أي إنتصار ضد الزمالك خلال 3 مواجهات جمعت الطرفين، حيث خسر مباراتين، وتعادل في مباراة خلال قيادته لفريق وادي دجلة.

سيكون البث التليفزيوني لمباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الأربعاء 28-8-2019 متاح عبر التردد الأرضي لقناة "نايل سبورت"، كما يمكن لمتابعينا مشاهدة بث للمباراة المرتقبة عبر التردد الفضائي لقنوات أون سبورت، وتايم سبورت، ونايل سبورت، كما يمكن متابعة بث مباشر kora online لمباراة الزمالك والمقاصة وجميع مباريات بطولة كأس مصر من خلال روابط البث المباشر yalla shoot plus وبجودة فائقة تناسب جميع السرعات.