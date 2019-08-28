اونلاين | GOAL أونلاين: الآن مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة.. بث مباشر لقاء الزمالك ضد مصر المقاصة كورة لايف ON TIME رابط سريع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر GOAL أونلاين: الآن مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة.. بث مباشر لقاء الزمالك ضد مصر المقاصة كورة لايف ON TIME رابط سريع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد بث مباشر kora live مباراة الزمالك والمقاصة بدون تقطيع علي (كورة لايف)، حيث يلتقي فريق الزمالك بقيادة مدربه الصربي "ميتشو" مع مصر المقاصة بقيادة "أحمد حسام ميدو" في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، علي أرضية ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، شاهد مباشرة مباراة الزمالك اليوم علي kora online بجودة فائقة.

كورة ستار – بث مباشر مباراة (الزمالك × المقاصة) علي رابط الاسطورة liv7hd، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الزمالك والمقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي، اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2019، علي ملعب "برج العرب"، حيث يتطلع الفارس الأبيض بقيادة "ميتشو" لتجاوز عقبة الفريق الفيومي والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بينما يسعي ميدو لتفجير المفاجأة والإطاحة بالزمالك خارج البطولة، شاهد مباشرة مباريات (Egyptian cup) علي يلاشوت بلس.

بث مباشر – كورة أونلاين مباراة الزمالك والمقاصة اليوم الأربعاء علي youtube، وتحمل مباراة الزمالك والمقاصة اليوم المواجهة رقم 13 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث جمعت الفريقين 12 مباراة سابقة، فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات مقابل 6 إنتصارات للفريق الفيومي، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما، شاهد بث مباشر مباراة الزمالك اليوم على yalla shoot.

Advertisements

شاهد بث مباشر yalla live مباريات كأس مصر live حيث من المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من:محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى وعبد الله جمعة فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم.

كورة ستار – بث مباشر مباراة الزمالك والمقاصة في الكأس اليوم online، حيث سيدخل المقاصة بتشكيل مكون من: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى، عصام صبحى وأحمد مودى وشريف حازم وأحمد محسن فى خط الدفاع، خالد أوتشو وصلاح ريكو وأمامهما موزيس ومحمد إبراهيم وميدو جابر فى خط الوسط، صلاح أمين فى خط الهجوم.

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الأربعاء 28-8-2019 علي قناة أون سبورت، وتايم سبورت، ونايل سبورت، كما يمكن متابعة المباراة عبر التردد الأرضي للتليفزيون المصري، ويستطيع عشاق الساحرة المستديرة متابعة بث مباشر kora live عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.