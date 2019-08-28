اونلاين | « يلا شووت »| مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر رابط Zamalek يلا شوت الجديد بث مباشر الزمالك اليوم TIME SPORT

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مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بث مباشر kora star، عندما الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، في مباراة مرتقبة بين الفريقين، ضمن إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

بث مباشر لمباراة الزمالك ضد المقاصة عبر COOLKORA، عند إقامتها على ستاد برج العرب، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة حصريًا عند انطلاقها عبر قناة ON SPORT ، الناقل الحصري للبطولة المصرية، بتعليق المعلق المتميز أيمن الكاشف، كما يمكنكم متابعتها أيضًا عبر قناة NileSport، يلا شوت،كورة لايف ZAMALEK.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، وتعد المباراة صعبة على أبناء القلعة البيضاء نظرًا لتفوق المقاصة التاريخي في مواجهات الفريقين، بالإضافة لتوافر المقاصة على عدد كبير من النجوم، كما يمتلك مدرب قوي يمتلك سيرة ذاتية رائعة كلاعب ومدرب.

وتشهد مباراة الزمالك والمقاصة إثارة كبيرة بين الفريقين، سواء على مستوى الأهداف أو الاعتراضات التحكيمية، وذلك منذ صعود الفريق الفيومي للدوري المصري الممتاز، مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة حصريًا KORA GOAL

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مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة حصريًا ZAMALEK TV، حيث من المحتمل أن يدفع ميتشو بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي

في الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، عبدالله جمعة، شيكابالا، أشرف بن شرقي

في الهجوم: مصطفى محمد.

شاهد المباراة بث مباشر كورة لايف kora LIVE، حيث التقى الفريقان في 12 مباراة من قبل، تفوق الفريق الفيومي خلالها في 6 مباريات، وحسم التعادل بينهما في مباراة واحدة، بينما تغلب الزمالك على المقاصة في 5 مباريات فقط، وانتهت آخر مباراة جمعت بينهما في بطولة الدوري المصري بتفوق الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، فهل سيواصل المقاصة عقدته وتفوقه على الفارس الأبيض أم أن لأبناء القلعة البيضاء رأي آخر؟