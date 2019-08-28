اونلاين | ستريم ONLINE: بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة يلا شوت goal star بدون تقطيع يوتيوب الزمالك ZAMALEK ON

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يلتقي الزمالك ومصر المقاصة في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر 2019، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق بطولة الكأس بعد الحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري هذا الموسم؛ لكن آمال القلعة البيضاء تصطدم بالمُخضرم طلعت يوسف والفريق الواعد مصر المقاصة في مباراة مُنتظرة بين الفريقين، حيث يسعى نادي الزمالك للتأهل للدور نصف النهائي من البطولة للخروج من الموسم ببطولة تُرضي طموح الجماهير بعد موسم استثنائي حصل فيه الزمالك على الكونفدرالية بعد غياب طويل عن الألقاب الإفريقية؛ بينما يسعى المقاصة لتحقيق بطولة الكأس بعد الصفقات الجيدة التي أبرمها الفريق بقيادة طلعت يوسف.

نتابع سوياً مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر ضمن ربع نهائي كأس مصر مواجهة الزمالك ومصر المقاصة اليوم تأخذ طابع الأختبار من جانب كلا الفريقين وذلك بسبب قيام الزمالك والمقاصة بالتعاقد مع عدة صفقات خلال موسم الإنتقالات الصيفية الأخيرة بالإضافة إلي أن المقاصة سيخوض أول لقائاتة الرسمية تحت قيادة مديرة الفني الجديد أحمد حسام ميدو أيضاً الزمالك سيخوض ثاني مبارياتة بقيادة الصربي ميتشو الذي قد خاض مع الزمالك أول لقائاتة أمام ديكاداها الصومالي والفوز بسداسية نظيفة ولكن اليوم سيكون أول أختبار للزمالك تحت قيادة ميلوتين سريدوجيفتش ميتشو.

الزمالك تحت قيادة ميتشو لم يغير من طريقتة حيث واصل الأعتماد علي الرسم الخططي 4-2-3-1 ولكن مواجهة الذهاب التي قادها طارق يحيي كانت أكثر سهولة علي الزمالك من مواجهة الإياب وذلك لعدة نقاط أهمها أن حالة ديكاداها الدفاعية بالشوط الأول كانت أفضل من مواجهة الذهاب بصورة واضحة النقطة الثانية هو عدم الجدية الكاملة من جانب الزمالك.

النقطة الثالثة وهي الأهم أن الزمالك قد أفتقد تواجد الجبهة الثنائية بالجانب الأيمن بقيادة حمدي النجاز وشيكابالا الثنائي الذي نجح في تشكيل خطورة هجومية كبيرة علي مرمي ديكاداها ولكن ميتشو قد فضل إراحة حمدي النجاز خلال مواجهة الإياب أيضاً من ضمن الأسباب التي جعلت الجبهة اليمني لدي الزمالك غير فعالة هجومياً هو تعليمات الواضحة من جانب ميتشو بدخول شيكابالا لمنطقة العمق لذلك لم يكن هناك جبهة ثنائية بين حازم أمام وشيكابالا وكان أعتمد الزمالك بالجانب الأيمن علي المهارات الفردية من جانب حازم أمام.

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الجبهة اليسري بالشوط الأول لم تقوم بدور هجومي فعال بالإخص أن كريم بامبو كان دائم الدخول لمنطقة الجزاء لذلك الزمالك بالشوط الأول أفتقد الفعالية الهجومية من الأطراف لذلك كان هناك إضطرار أمام الزمالك للأختراق من منطقة العمق وذلك بالطبع عملية بالغة الصعوبة في ظل التكتل الدفاعي الكبير من جانب ديكاداها الصومالي لذلك الزمالك بالشوط الأول قد ظهر بصورة هجومية عشوائية.

أيضاً من ضمن الأمور السلبية لدي الزمالك هي مواصلة الأعتماد علي الدولي المغربي أشرف بن شرقي كصانع ألعاب ولكن بن شرقي ليس صانع ألعاب تواجدة كجناح أيسر أو أيمن سيكون أنسب لإظهار قدراتة ومن ضمن الأمور التي توضح عدم قدرة بن شرقي علي التواجد كصانع ألعاب عدم قدرتة علي الوقوف علي الكرة ونقلها من الخلف للأمام لتحريك الجناحين والظهيرين بالطبع ذلك من المهام الأساسية لصانع الألعاب.

التحسن الوحيد بالنسبة للزمالك بالشوط الثاني هو التعديل التي قام بة ميتشو وذلك بخروج كريم بامبو ودخول محمد عبد الشافي كظهير أيسر بينما تحرك عبد الله جمعة كجناح أيسر يذكر أن عبد الله جمعة قد بدأ المواجهة كظهير أيسر ولكن تحركة كجناح أيسر جعل الزمالك لدي جبهة هجومية قوي بتلك الجانب وبالفعل نجح الزمالك في صناعة هدفين من تلك الجبهة.

السؤال الأن كيف سيلعب الزمالك اليوم أمام مصر المقاصة الذي يملك قوة هجومية أكثر من رائعة حيث أن الطريقة الأمثل بالنسبة للزمالك خلال مواجهة اليوم هو الأعتماد علي طريقة 4-3-3 ولكن لماذا ذلك هو الشكل الأنسب بالنسبة للزمالك حيث أن من أهم نقاط الضعف في تشكيلة الزمالك هو عدم إمتلاك صانع ألعاب بالإخص في ظل غياب يوسف أوباما وأيمن حفني.

لذلك قوة الزمالك الهجومية اليوم ستأتي من منطقة الأطراف وذلك من خلال الإنطلاقات الثنائية بالجانب اليمني من جانب الثنائي حمدي النجاز وشيكابالا أيضاً من المتوقع أن يكون هناك دور هجومي فعال للزمالك من الجانب الأيسر سواء تواجد عبد الشافي وعبد الله جمعة أو محمد أوناجم الذي قد أنضم لقائمة للزمالك للمرة الأولي منذ إنضمامة لذلك سيحاول المقاصة إستغلال المساحات خلف حمدي النجاز وعبد الشافي لذلك وجود ثلاثي في منطقة وسط الميدان ستعطي حلول دفاعية إضافية لدي الزمالك من أجل سد هذة الثغرة الدفاعية في حالة أعتماد الزمالك هجومياً علي إنطلاقات الظهيرين.