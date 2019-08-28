اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر KORA LIVE يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الزمالك اون سبورت HD1

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يمكنكم متابعة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر وأونلاين عبر موقع الخليج 365 الرياضي، وذلك ضمن مباريات دور ربع النهائي في بطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2018-2019، ويسعى نادي الزمالك خلال هذا اللقاء لتحقيق الإنتصار والعبور إلى المربع الذهبي في بطولة كأس مصر، والتي تعد البطولة المفضلة بالنسبة للفارس الأبيض على مدار تاريخه.

ونقدم لكم مباراة الزمالك والمقاصة KORA STAR، والتي ستبدأ في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وستقام على أرضية ملعب الجيش في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

من المتوقع بأن يتم نقل مباراة الزمالك ومصر المقاصة Kora Goal عبر عدة قنوات مصرية، سواء على التردد الأرضي مثل قناة "نايل سبورت" أو عبر الترددات الفضائية على قناة أون سبورت وكذلك قناة تايم سبورت، وهذا في الوقت الذي نقدم لكم عبر موقع الخليج 365 بث مباشر وحي لمباراة الزمالك ومصر المقاصة بدون تقطيع ومناسب لجميع سرعات الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

يدخل المدرب الصربي الجديد للقلعة البيضاء، ميتشو، مباراة الزمالك ومصر المقاصة PLUS KORA، وهو يسعي من أجل تحقيق الفوز المحلي الأول له وهو على رأس الجهاز الفني لنادي الزمالك، ولذا فإنه من المؤكد بأن يبدأ المدرب الصربي مباراة الزمالك والمقاصة بطريقة هجومية بحثًا عن العبور إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس مصر لهذا الموسم.

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ويتوقع المحللين، بأن تكون تشكيلة الزمالك في مواجهة نادي مصر المقاصة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي

في الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، عبدالله جمعة، شيكابالا، أشرف بن شرقي

في الهجوم: مصطفى محمد

تاريخ مواجهات الزمالك ومصر المقاصة

قبل إنطلاق مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر وأونلاين، يجب أن نذكر بأن الفريقين قد تواجها سويًا في 12 مباراة على مدار تاريخهم، حيث نجح المقاصة في تحقيق الفوز في 6 مباريات، في حين فاز الزمالك في 5 مباريات، وتعادل الفريقين في مباراة واحدة فقط.