اونلاين | ON Sport HD Live HD مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر يلا شوت بلس اون سبورت - YouTube جودة متعددة

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سنقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم يلا شوت اون لاين يوتيوب الأربعاء الموافق 28-8-2019 في دور الثمانية من بطولة كاس مصر لكرة القدم موسم 2018/2019، المباراة ستكون منقولة على قناة اون سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية بتعليق المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة، في لقاء كان من المفترض ان يلعب قبل عدة أشهر من الآن لكن تم تأجيله بسبب كثرة البطولات.

مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم، المباراة لابد فيها من فائز اليوم وإذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، فسيحتكم الفريقين إلي وقت إضافي لحسم النتيجة، وإذا استمر التعادل،ـ فسيكون الاحتكام في النهاية لركلات الجزاء الترجيحية، لترجيح كفة أحد الفريقين للوصول إلي الدور قبل النهائي من البطولة، ويأمل الزمالك حامل لقب نسخة العام الماضي في المحافظة على لقبه والخروج ببطولة محلية تعوضه عن خسارة لقب الدوري المصري.

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الزمالك ومصر المقاصة يلا شوت اليوم، الزمالك yalla shoot، المباراة اليوم تجمع بين ميدو المدير الفني الجديد لنادي مصر المقاصة، والذي سيدير فنياً أولى مبارياته مع الفريق الفيومي، بالصربي ميتشو الذي يخوض اول مواجهة محليه مع القلعة البيضاء، ولهذا فأن ظروف الفريقين متشابهة سواء من ناحية الإدارة الفنية الجديدة أو من ناحية التعاقدات الكثيرة التي أبرمهما كلاهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بث مباشر مباراة الزمالك ومصر المقاصة