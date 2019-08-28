شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي «ميتشو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة المقاصة في ربع نهائي كأس مصر. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :- Advertisements حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمدي النقاز- محمود علاء- محمد عبدالغني- عبدالله جمعة. خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمد أوناجم- شيكابالا- أشرف بن شرقي خط الهجوم: عمر السعيد.

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