شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلن تشكيل مصر للمقاصة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الزمالك، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم خط الدفاع: أحمد مودي- شريف حازم- عصام صبحي- أحمد محسن. خط الوسط: صلاح ريكو- ميدو جابر- خالد اوتشو- محمد إبراهيم- موسيس. خط الهجوم: صلاح أمين.

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