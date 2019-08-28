بالفيديو.. اعبد الله جمعة يحرز هدف الزمالك الاول في مرمى المقاصة بتسديدة قوية

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 نجح فريق الزمالك المصري في إحراز الهدف الأول بمرمى مصر المقاصة في الدقائق الألوى من زمن المباراة والشوط الأول.

Advertisements سجل الهدف اللاعب عبد الله جمعة في الدقيقة العاشرة بعد انطلاقة من عبدالله جمعة من جهة اليسار اتبعها بتصويبة صاروخية سكنت المقص الأيسر لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر للمقاصة. وبحسب أول 20 دقيقة في مباراة الزمالك ومصر المقاصةتجري سيطرة كروية في أرض الافريق الأبيض والخصم وهجمات عديدة لكن دون نجاح في التسجيل اخرها تسديدة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق في الدقيقة 15. Advertisements

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