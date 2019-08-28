نجم ريال مدريد يقترب من باريس سان جيرمان في صفقة مدوية

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
وكالات
ذكرت تقارير فرنسية اليوم، ان الكوستاريكي كيلولا نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسباني، يقترب من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان، والانضمام سيكون غدا.
وقالت صحيفة "لا ناسيون" الكوستاريكية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أنّ الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد، قد توصل لاتفاق بالفعل مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لينضم له هذا الصيف.
نافاس طلب الرحيل عن النادي الملكي، حيث لا يرغب في الاستمرار كبديل، في ظل اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على البجليكي تيبوا كورتوا.
وعلى الرغم من أنّ زيدان، أكد إنه لا يتخيل النادي دون الحارس الكوستاريكي، لكن يبدو أنّ صاحب الـ33 عامًا، مُصرًا على الرحيل.
وبحسب الصحيفة، فإن نافاس توصل بالفعل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، وسوف يُسافر، غدًا الخميس، إلى باريس من أجل حسم الصفقة.
وأوضحت الصحيفة، أنّ نافاس تحدث مع زيدان اليوم الأربعاء، وأبلغ الحارس الكوستاريكي مدربه الفرنسي، قراره؛ مشيرة إلى أنّ زيزو تفهم القرار .
وأكدت الصحيفة، أنّ التفاصيل المالية للصفقة غير معروفة حتى الآن، مشيرة إلى أنّ النادي الفرنسي توصل بالفعل لاتفاق مع ريال مدريد، وسيسافر نافاس لباريس غدًا، للخضوع للفحص الطبي والإعلان عن الصفقة.
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