Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
أعرب نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن موينخ، الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن فريقه من بين دائرة المرشحين الكبار للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسمها المقبل.
وفي مقابلة مع محطة بايرن ميونخ التلفزيونية على الإنترنت (بايرن.تي في)، قال كوفاتش اليوم الأربعاء :" مثل كل عام، في النهاية يكون دائما هناك عشرة فرق، كل فريق من هذه الفرق العشرة له اسم كبير وسمعة كبيرة أيضا ويحظى بفرصة للفوز".
يذكر أن فريق بايرن ميونخ مصنف ضمن الفئة الأولى في قرعة دوري أبطال أوروبا التي ستجرى في موناكو غدا الخميس، وتضم هذه الفئة أفضل ثمانية فرق.
ولم يذكر كوفاتش فريقا بعينه ،وقال إن كل الفرق العشرة التي أشار إليها مرشحة للفوز وأضاف: " ونحن نرغب في تحسين وضعنا على أية حال".
ووصف كوفاتش خروج فريقه من ثمن النهائي في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي الذي فاز بالبطولة، بأنه كان من قبيل "عدم التوفيق".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر كوفاتش: بايرن من ضمن دائرة أكبر المرشحين لبطولة دوري الأبطال القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.