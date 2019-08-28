كوفاتش: بايرن من ضمن دائرة أكبر المرشحين لبطولة دوري الأبطال القادمة

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

أعرب نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن موينخ، الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن فريقه من بين دائرة المرشحين الكبار للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسمها المقبل.



وفي مقابلة مع محطة بايرن ميونخ التلفزيونية على الإنترنت (بايرن.تي في)، قال كوفاتش اليوم الأربعاء :" مثل كل عام، في النهاية يكون دائما هناك عشرة فرق، كل فريق من هذه الفرق العشرة له اسم كبير وسمعة كبيرة أيضا ويحظى بفرصة للفوز".

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يذكر أن فريق بايرن ميونخ مصنف ضمن الفئة الأولى في قرعة دوري أبطال أوروبا التي ستجرى في موناكو غدا الخميس، وتضم هذه الفئة أفضل ثمانية فرق.

ولم يذكر كوفاتش فريقا بعينه ،وقال إن كل الفرق العشرة التي أشار إليها مرشحة للفوز وأضاف: " ونحن نرغب في تحسين وضعنا على أية حال".

ووصف كوفاتش خروج فريقه من ثمن النهائي في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي الذي فاز بالبطولة، بأنه كان من قبيل "عدم التوفيق".