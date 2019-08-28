مجلس إدارة الأهلي المصري يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر(صور)

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، افتتح، اليوم الأربعاء، المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من إنشائها مؤخرًا، وتضم حمام أمواجٍ صناعيةٍ، وحمام سباحة للكبار، وحمام سباحة للأطفال، وغرف خلع ملابس (رجال وسيدات)، وغرف خلع ملابس (أولاد وبنات)، ومناطق جلوس للأعضاء، ومناطق خدمية.



جاء ذلك في حضور كلٍ من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والعامري فاروق، نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي، أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوي ومحمد الدماطى والدكتور مهند مجدى ومحمد الجارحي والمهندس محمد سراج الدين - أعضاء مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والعميد حسن مسعود، مدير فرع مدينه نصر، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسى لمجلس الإدارة، وسط حضور كثيف من أعضاء الجمعية العمومية.

بدأ الحفل باستعراض لفرق البالية الأرضى والمائي التي قدمت عروضًا نالت استحسان وثناء الجميع، وبعدها قام مجلس الإدارة بجولة تفقدية داخل المنطقة الترفيهية. هذا، ويأتي افتتاح المنطقة الترفيهية بفرع الأهلي بمدينة نصر ضمن الخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية في الـ30 من نوفمبر ٢٠١٧، والتي تهدف إلى وضع النادي الأهلي في المكانة التي يستحقها، وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية.

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وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأعمال الإنشائية الضخمة بفرع النادي بمدينة نصر، حيث افتتح مجلس الإدارة منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» التي تضم١٢منفذا جديدًا؛ لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وأيضًا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء سور النادي، وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين، وتكييف صالة الكاراتيه، وتجديد الحمامات، وسوف يتم الانتهاء من إنشاء البوابة الرئيسية في غضون شهر.

وفيما شهد مقر النادي بالجزيرة العديد من الإنشاءات؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء أسوار النادي، وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة، وإنشاء صالة تنس الطاولة, وتجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل، وأيضا تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية، كذلك تم إنشاء التراس الجديد لتخفيف الضغط على التراس القديم، وإضافة مساحات جديدة للأعضاء، كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة، وما يتضمنه من إنشاء قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس، بجانب عدد من العيادات، وغرف الاستشفاء، التي تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء، بالإضافة إلى «الجيم» الذي تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة.

ويشهد فرع النادي بالشيخ زايد أعمالا إنشائية كبيرة خلال الفترة القادمة؛ حيث تم الانتهاء من الحصول على تراخيص المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء البوابات والأسوار الجديدة وصالة للكاراتيه وصالة جمباز ومبنى إداريًا ومجمع ملاعب اسكواش، وحاليا يجري العمل في تلك الإنشاءات.

وبالنسبة لفرع التجمع الخامس الذي يعد مستقبل النادي، فقد تم الانتهاء من إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء الفرع، وتم الانتهاء أيضًا من الرسومات الخاصة بالمرحلة الأولى التي تتضمن إنشاء المبنى الاجتماعي ومناطق جلوس الأعضاء والأسوار والبوابات, وملاعب أكاديمية الكرة والمبنى الإداري لأكاديمية الكرة. ويجري في الوقت الحالي استخراج التراخيص للبدء في عملية الإنشاء.