مونديال 2019: إعلان التشكيلة النهائية لمنتخب الاردن

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

استقر المدرب الامريكي جوي ستايبنغ المدير الفني لمنتخب الأردن لكرة السلة على القائمة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس العالم المقررة في الصين بين 31 اب/ اغسطس و15 ايلول / سبتمبر.



ويشارك في النهائيات 32 منتخباً تم توزيعهم على ثماني مجموعات، حيث وقع منتخب الأردن بالمجموعة السابعة الى جانب فرنسا والمانيا وجمهورية الدومينيكان.

وجاء إعلان ستايبنغ عن التشكيلة النهائية قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة حيث ضمت 12 لاعباً وهم: زيد عباس، موسى العوضي، احمد الدويري، احمد حمارشه، محمد شاهر، يوسف ابو وزنه، محمود عابدين، احمد الدويري، احمد عبيد، امين ابو حواس، جوردان دسوقي، فادي ابراهيم والمجنس الأميركي دار تاكر، بينما تم استبعاد الثنائي مالك كنعان وزين النجداوي.

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وكان منتخب الأردن أنهى الاستعداد للمشاركة في كأس العالم بالفوز على الصين، مقابل خسارتين أمام اليونان والسنغال ضمن بطولة أطلس الودية الدولية التي اختتمت في الصين قبل عدة أيام.

وأقام منتخب الأردن استعدادا لكأس العالم العديد من المعسكرات التدريبية في الولايات المتحدة الامريكية واليونان وجمهورية تشيكيا وتركيا، وخاض العديد المباريات الودية مع منتخبات قوية، كما استضاف في عمان واربد نظيره المنتخب المصري ولعب أمامه مبارتين وديتين.

ويفتتح صقور الأردن مشوارهم بكأس العالم بلقاء جمهورية الدومينيكان يوم الأحد 1 ايلول/سبتمبر، ثم يوجه فرنسا يوم الثلاثاء 3 ايلول/سبتمبر، على ان يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة منتخب المانيا يوم الخميس 5 ايلول/سبتمبر.

ويشارك منتخب الأردن للمرة الثانية في نهائيات كاس العالم لكرة السلة بعد الأولى في تركيا عام 2010، وفيها خاض (5) مباريات ضمن المجموعة الاولى خسرها جميعا امام استراليا وانغولا وصربيا والارجنتين والمانيا.