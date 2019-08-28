يوفنتوس يدرس تجديد عقد نجم الفريق

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

يعمل نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي على تمديد عقد نجمه فيديريكو ​بيرنارديسكي​ خلال الأيام القليلة المقبلة، من اجل مواصلة مسيرته برفقة السيدة العجوز.



وأكد صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن اليوفي قد بدأ مفاوضات تجديد عقد بيرنارديسكي، حيث يأمل اليوفي في توقيع اللاعب على عقد يمتد حتى عام 2024.

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واضافت الصحيفة، ان الايطالي الدولي سيحصل بموجب عقده الجديد على راتب سنوي قدره 4 مليون يورو.

يذكر أن بيرنارديسكي انضم إلى يوفنتوس في صيف عام 2017 قادمًا من فيورنتينا، ويعد من العناصر الاساسية في الفريق.