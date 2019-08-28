الإصابة تجبر الكرواتي تشوريتش على الانسحاب من (فلاشينج ميدوز)

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

تشوريتش

صعد البلغاري جريجور ديميتروف للدور الثالث من منافسات فردي الرجال ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، رابع بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم، عقب انسحاب منافسه الكرواتي بورنا تشوريتش من مواجهتهما بالدور الثاني للمسابقة.

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وأصيب تشوريتش، المصنف رقم 12 في البطولة، بآلام في أسفل الظهر، قبل انطلاق لقائه مع ديميتروف، حسبما أفادت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي ديميتروف، المصنف الثالث عالميا سابقا، الذي تراجع للمركز الثامن والسبعين عالميا، مع الفائز من مباراة الأوروجواياني بابلو كويفاس أو البولندي كامل ماجشرزاك، التي ستقام في وقت لاحق.

وبانسحاب تشوريتش، فقدت البطولة ستة مصنفين من إجمالي أفضل 12 مصنفا في البطولة، حيث خرج من الدور الأول كل من النمساوي دومينيك ثيم، المصنف الرابع، واليوناني ستيفانوس تسيتيباس، المصنف الثامن، والروسي كاران خاشانوف المصنف التاسع، والإسباني روبيرتو باوتيستا آجوت المصنف العاشر، والإيطالي فابيو فونيني المصنف الحادي عشر.