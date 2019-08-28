نابولي يكثف مفاوضاته لضم نجم ريال مدريد

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
تكثف إدارة نادي نابولي الاسباني من مفاوضاتها لضم نجم ريال مدريد الإسباني جايمس رودريغيز، خلال الوقت الضائع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن دي لورينتيس يرى أن تقديم عرض لإستعارة جايمس في اليوم الأخير من الميركاتو مع خيار الشراء، قد يكون مغرياً لريال مدريد.
وإرتبط اسم الكولومبي بالرحيل عن الريال هذا الصيف، لكن إصابة ماركو أسينسيو المفاجئة قبل بداية الموسم خلطت أوراق المدرب زين الدين زيدان.
وكان رودريغيز على وشك الانضمام إلى الغريم أتلتيكو مدريد، لكن رئيس الملكي فلورنتينو بيريز رفض هذه الخطوة ليصبح مصير اللاعب بيد زيدان.
وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية في وقت سابق إلى أن وكيل اللاعب، خورخي مينديز أبلغ إدارة ريال مدريد أن الكولومبي يريد مغادرة "سانتياغو برنابيو".
وأكدت الصحيفة أن رودريغيز يرغب في العودة للعمل تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نابولي، رغم أن الكولومبي كان أساسياً في مباراة الميرينغي الأخيرة بالليغا ضد بلد الوليد.
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