برشلونة يتلقى ضربة موجعة بسبب تجدد إصابة نجم الفريق

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

كشف الجهاز الطبي في نادي برشلونة الإسباني عن تجدد إصابة لاعب الارجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الاربعاء، بعد ان تعرض للأولى منذ فترة منعته عن المشاركة في صفوف الفريق بالدوري.



وكشفت إذاعة "RAC1" الكتالونية، أن ميسي عانى من مشكلة بدنية جديدة الثلاثاء خلال مواصلة عملية تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها قبيل انطلاق الموسم الجديد، وأبعدته عن أول مباراتين للفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، ضد ​أتلتيكو بيلباو​ (0-1)، وريال بيتيس (5-1).

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وأشارت الإذاعة إلى أن غياب ميسي، قد يستمر لمدة شهر آخر، وهو ما سيعني غيابه عن 4 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، أمام كل من أوساسونا، ​فالنسيا​، غرناطة وفياريال.

وكان الأرجنتيني تعرض لإصابة في الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الحالي، وتخلف عن السفر مع بعثة فريقه للولايات المتحدة الأميركية لمواجهة ​نابولي​ ودياً، ولم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع برشلونة في الموسم الجديد.