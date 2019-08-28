فالنسيا يوضح حجم إصابة بيتشيني​ 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

كشف الجهاز الطبي لنادي فالنسيا الاسباني عن حجم إصابة الإيطالي كريستيانو ​بيتشيني​ التي تعرض لها في الركبة، وسيخضع على إثرها لعملية جراحية، ما سيضطره للغياب عن الملاعب لعدة أشهر.



وفي بيان للخفافيش:" أصيب بيتشيني بكسر في رضفة الركبة اليمنى، طبقا لما كشفت عنه الفحوصات التي أجريت له ظهر اليوم، سيخضع اللاعب لجراحة في الساعات المقبلة".

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وتعرض الدولي الإيطالي لضربة قوية في الركبة اليمنى خلال الحصة التدريبية لفالنسيا اليوم.

وعلى الأرجح سيسعى فالنسيا للتعاقد مع لاعب أخر لسد الثغرة التي سيخلفها بيتشيني، خاصة ان سوق الانتقالات ينتهي في 2 ايلول المقبل.