برشلونة يلقن الدحيل القطري درسا قاسيا في كرة اليد بالسعودية

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 حقق برشلونة فوزا مستحقا ضد الدحيل القطري بنتيجة 38-26 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار مباريات ربع نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب) التي تستضيفها السعودية.

جاءت المباراة متوسطة المستوى سيطر فيها الفريق الإسباني على معظم فتراتها خاصة في الشوط الأول الذي أنهاه برشلونة بنتيجة 17-10. Advertisements واستمر تفوق الفريق الإسباني حامل لقب بطولة العالم في الشوط الثاني، وحاول الفريق القطري مجاراته لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 38 -26. ومن المنتظر أن يواجه الدحيل نيويورك سيتي بعد غد الجمعة بالقاعة الخضراء بالدمام، في إطار مباريات تحديد المراكز. Advertisements

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