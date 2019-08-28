الجونة المصري يهزم أوليمبيا السلوفيني برباعية وديا

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 حقق فريق نادي الجونة المصري فوزا كبيرا على أوليمبيا السلوفيني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام تجاربه الودية بمعسكره المقام في سلوفينيا.

Advertisements سجل رباعية الجونة أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمد محسن ليلة ومحمد ناجي جدو. ويختتم الجونة معسكره الأوروبي يوم ٢٩ أغسطس الحالي. Advertisements

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