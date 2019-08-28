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تشوريتش ينسحب من أمريكا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الظهر

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

تشوريتش

قال منظمون إن بورنا تشوريتش انسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء قبل مباراته في الدور الثاني أمام جريجور ديميتروف بسبب إصابة في أسفل الظهر.

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وفاز اللاعب الكرواتي المصنف 12 عالميا بثلاث مجموعات متتالية على يفجيني دونسكوي الصاعد من التصفيات في الدور الأول يوم الاثنين لكنه يعاني مؤخرا من مشاكل في الظهر أجبرته أيضا على الانسحاب في وقت سابق هذا العام من ويمبلدون.

وسيتقابل البلغاري ديميتروف بذلك في الدور الثالث مع بابلو كويفاس أو كاميل مايشراك اللذين يأملان في خوض مباراتهما في الدورالثاني اليوم رغم هطول أمطار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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