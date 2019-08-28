مشجعو أندية في الدوري الممتاز يطالبون اليويفا بتنظيم أفضل للنهائيات القارية

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

تقدم مشجعو أرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام هوتسبير بقائمة طلبات موحدة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بعد شكاوى كثيرة أعقبت مباراتي نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري أوروبي الموسم الماضي.



وأوردت القائمة عدة مشاكل من بينها طريقة تخصيص حصة الجماهير من التذاكر وصعوبة ترتيبات السفر.

وأصدرت روابط مشجعي الأندية الأربعة بيانا مشتركا جاء فيه "وضعنا خطة عمل من ست نقاط لتحسين ظروف المشجعين".

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وطالب مشجعو هذه الأندية أن يتم تخصيص 80 في المئة من تذاكر المباراة النهائية لطرفي اللقاء بعد أن حصل كل من ليفربول وتوتنهام، طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على 16613 تذكرة فقط بينما يسع ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي اتليتيكو مدريد في اسبانيا الذي أقيمت عليه المباراة 68 ألف متفرج.

وتضمنت المقترحات ألا تقل سعة الملاعب المختارة لإقامة نهائي الدوري الأوروبي عن 60 ألف متفرج وبالنسبة لدوري الأبطال لا تقل سعتها عن 75 ألف متفرج ما يساعد في إبقاء أسعار التذاكر في متناول الجميع. وواجه مشجعو أرسنال وتشيلسي صعوبات للوصول إلى باكو عاصمة أذربيجان لحضور نهائي الدوري الأوروبي بسبب قلة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى هناك.

وطالب المشجعون الاتحاد القاري للعبة باختيار مدن تتمتع بحركة طيران جيدة والقدرة على استيعاب آلاف الزوار.

كما طالبوا أن يتمتع البلد صاحب الضيافة بسجل نظيف في مجال حقوق الإنسان وسياسة المساواة بعد أن غاب هنريخ مخيتاريان عن رحلة فريقه أرسنال إلى باكو لأسباب أمنية بسبب النزاع بين رمينيا وأذربيجان.