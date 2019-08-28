Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه متفتح على فكرة العودة لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حينما ينتهي عقده في تشرين الأول/ نوفمبر المقبل.
وسجل إبراهيموفيتش 37/ عاماً/ 46 هدفاً في 49 مباراة لعبها منذ انضمامه إلى الفريق المنافس في الدوري الأمريكي في آذار / مارس عام .2018
وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) : " أستطيع اللعب بسهولة في الدوري الإنجليزي، لذلك إذا أرادني مانشستر يونايتد، سأكون موجوداً".
وسجل اللاعب السويدي 28 هدفاً في أول موسم له مع مانشستر يونايتد في 2016 - 2017، قبل أن يعاني من إصابة في الركبة، ليرحل عن الفريق بعد أن تم فسخ عقده لمدة عامين مع الفريق باتفاق مشترك بين الجانبين، للسماح له بالانتقال إلى الولايات المتحدة.
وفي حالة انضمامه إلى مانشستر يونايتد، فإنه لن يتم السماح له بالمشاركة مع الفريق حتى كانون ثان / يناير المقبل، حينما يتم فتح فترة الانتقالات الشتوية القادمة في إنجلترا.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يرغب في العودة لمانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.