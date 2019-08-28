شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستضيف اجتماع الجمعية العمومية للإعلام الرياضي الآسيوي 2020 م والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عُقِدَ في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس الاجتماع الـ 22 للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ، برئاسة سطام السهلي ، وبحضور عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد القاري.

و مثل الوفد السعودي في الاجتماع المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عادل الزهراني ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور تركي العواد ، وعضو الاتحاد سلطان المهوس .

وقدم الأعضاء المشاركون شكرهم للمملكة العربية السعودية على استضافة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لأعمال الكونغرس الآسيوي الماضي بمحافظة جدة ، بشكل احترافي ومميز وتضمن عدد من النقاط المهمة التي تعنى بجانب الإعلام الرياضي في القارة .

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وناقش الأعضاء خلال الاجتماع الـ 22 النقاط المدرجة على جدول الأعمال ، حيث صادقت الجمعية بالإجماع على قرار المكتب التنفيذي ترشيح دولة الكويت لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية المقبل 2020 ، إضافة إلى منح المكتب التنفيذي عاماً إضافياً لممارسة مهامه ، بحيث تنتهي ولاية المجلس الحالي 2021م .

وهنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاء الله السلمي ، رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي بمناسبة نجاح اجتماع الجمعية العمومية وإكمال مسيرة تنفيذ وتحقيق الخطوات التي من شأنها المساهمة في تطوير الإعلام الرياضي في قارة آسيا.

وهنأ الدكتور السلمي نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد وباسم الإعلام الرياضي السعودي دولة الكويت بمناسبة حصولها على استضافة اجتماع الكونجرس الآسيوي المقبل في عام 2020م ، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد استحقاقاً مهماً يليق بمكانة وقيمة الإعلام الرياضي الكويتي والخليجي ، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي كان وما زال مسانداً وداعماً لاستضافة الكويت الشقيقة لهذا الحدث المهم ، وسيضع كافة الإمكانات تحت تصرف الأخوة الزملاء في جمعية الإعلام الرياضي الكويتي والاتحاد الآسيوي لإنجاح هذا التجمع الصحفي المهم على أرض دولة الكويت