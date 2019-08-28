شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الطائرة»: 6 آلاف ريال مكافأة لاعبي المنتخب الأول في المشاركات الخارجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خلال اجتماعه اليوم في مدينة الرياض، برئاسة الدكتور ابراهيم البابطين، آلية صرف مكافأت للاعبي المنتخبات في المشاركات الخارجية. وتقرر أن يمنح مبلغ 6 آلاف ريال لكل لاعب في المنتخب الأول، و 5 آلاف ريال للاعبي منتخب تحت 23 سنة، و 4 آلاف ريال للاعبي منتخبي الشباب والناشئين، والموافقة على صرف مكافآت للإداريين ومساعدي المدربين وأخصائي العلاج الطبيعي الوطنيين المتعاونين مع المنتخبات، إذ تم تحديد آلية ترتيب الفرق لجميع المسابقات بحيث تكون أولوية الترتيب حسب الأكثر فوزاً استناداً لقرارات الاتحاديين الدولي والآسيوي للعبة. كما تم خلال الاجتماع اعتماد إقامة تجمعات لمنتخبات الناشئين من مواليد عام 2004 في بعض مدن المملكة، وصرف مكافآت للحكام الذين يكلفون بإدارة نهائيات البطولات الآسيوية أو العربية أو الخليجية، إضافة إلى مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لبداية الموسم الرياضي الجديد، وتجهيز المتطلبات الخاصة بالمباريات لجميع المسابقات

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خلال اجتماعه اليوم في مدينة الرياض، برئاسة الدكتور ابراهيم البابطين، آلية صرف مكافأت للاعبي المنتخبات في المشاركات الخارجية. وتقرر أن يمنح مبلغ 6 آلاف ريال لكل لاعب في المنتخب الأول، و 5 آلاف ريال للاعبي منتخب تحت 23 سنة، و 4 آلاف ريال للاعبي منتخبي الشباب والناشئين، والموافقة على صرف مكافآت للإداريين ومساعدي المدربين وأخصائي العلاج الطبيعي الوطنيين المتعاونين مع المنتخبات، إذ تم تحديد آلية ترتيب الفرق لجميع المسابقات بحيث تكون أولوية الترتيب حسب الأكثر فوزاً استناداً لقرارات الاتحاديين الدولي والآسيوي للعبة. كما تم خلال الاجتماع اعتماد إقامة تجمعات لمنتخبات الناشئين من مواليد عام 2004 في بعض مدن المملكة، وصرف مكافآت للحكام الذين يكلفون بإدارة نهائيات البطولات الآسيوية أو العربية أو الخليجية، إضافة إلى مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لبداية الموسم الرياضي الجديد، وتجهيز المتطلبات الخاصة بالمباريات لجميع المسابقات

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