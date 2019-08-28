شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف حقيقة اجتماع فاطمة سامورا المنتظر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد الكرة حقيقة الاجتماع المنتظر مع فاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المشرف العام حاليا على الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

أكد شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة ان الجبلاية لم تبلغ حتى الآن بالاجتماع الذى يتم تداوله إعلامياً مع فاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولى للعبة.

Advertisements

أضاف شعبان بسطاوى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "حتى الآن لم يبلغ اتحاد الكرة بموعد أو مكان اجتماع فاطمة سامورا وأن الجبلاية لا تعلم عما اذا كانت هناك نية حقيقية لدى المسئولة البارزة لعقد الاجتماع المقرر.

ويعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة اجتماعاً اليوم بمقر الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى لمناقشة تشكيل اللجان الفنية للاتحاد والتى أعلن عن استمرار القائمة حتى الان لحين تعديلها.