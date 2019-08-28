شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يذهب لدكة الزمالك لتحية زملائه السابقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص محمد إبراهيم على مصافحة لاعبى الزمالك والجهاز الفنى قبل انطلاق المباراة، خاصة بعد رحيله إلى صفوف مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان الزمالك قد تأهل إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد، بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يأمل كلا الفريقين فى خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إبراهيم يذهب لدكة الزمالك لتحية زملائه السابقين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.