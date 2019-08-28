شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يذهب لدكة الزمالك لتحية زملائه السابقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالى، إلى مقاعد بدلاء الأبيض، قبل انطلاق مباراة الفريقين، المقامة بينهما الآن ، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور ربع النهائى من مسابقة كأس مصر.

وحرص محمد إبراهيم على مصافحة لاعبى الزمالك والجهاز الفنى قبل انطلاق المباراة، خاصة بعد رحيله إلى صفوف مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد، بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يأمل كلا الفريقين فى خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.