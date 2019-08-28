شكرا لقرائتكم نهائى مصرى خالص لسيدات سلاح "السابر" بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فازت نور منتصر في قبل النهائي على زميلتها لينا محمد بنتيجة 15-8 ، بينما فازت ندى حافظ على بطلة الكونغو بنفس النتيجة. Advertisements ضمنت لينا محمد الحصول على الميدالية البرونزية. يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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