شكرا لقرائتكم إشادة عالمية بالأحمر ويحيى الدرع رغم خسارة الزمالك فى ربع نهائي مونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الثنائى أحمد الأحمر ويحيى الدرع نجما كرة اليد فى نادى الزمالك، على إشادات واسعة فى ظل تألقهما أمام كيل الالمانى برغم الخسارة 32 /28 فى ربع نهائى كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية

ونجح الدرع و الأحمر و معهم أكرم يسرى فى إحراز أهداف مؤثرة قلصت فارق النقاط .

وجاءت إحصائيات هدافى الزمالك كالتالى:

يحيى الدرع.. 6 أهداف.

أكرم يسرى..6 أهداف ..

أحمد الأحمر ..5 أهداف.

مصطفى خليل ..4 أهداف .

مصطفى تامر ..3 أهداف .

كريم أيمن 1

Advertisements

محمد رمضان 1

و إنتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بنتيجة 16 / 12 لصالح المنتخب الألمانى ، فى شوط شهد تفوق ملحوظ للألمان وسط محاولات من الفريق الأبيض لتقليل الفارق عن طريق الثنائى المهارى أحمد الأحمر و يحيى الدرع .

وتأهل كيل الألمانى إلى ربع النهائى بالفوز على جامعة سيدنى بنتيجة 41 / 27 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الثلاثاء .

بينما تأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية .

وضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة وهم كل من: محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك.