شكرا لقرائتكم علي أبو القاسم يحقق ذهبية منافسات جهاز الحلق للجمباز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق علي أبو القاسم ذهبية منافسات جهاز الحلق للجمباز في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب، وجاء محمد إلهامي في المركز الثاني والميدالية الفضية. كانت فرح أحمد قد حققت الميدالية الذهبية لمنافسات متوازي الجمباز بدورة وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة زينة إبراهيم . وكانت نانسي طمان حققت ذهبية حصان القفز وجائت فرح سيد في المركز الثاني والميدالية الفضية. Advertisements فيما أضاف المصارع هيثم فهمي بميدالية ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية . وفاز هيثم فهمي بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة لوزن ٦٠ كجم، بعد فوزه على منافسه المغربي فؤاد فرجاني في النهائي. وانطلقت اليوم منافسات المصارعة حيث تقام بمفردها في مدينة الجدي المغربية.

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