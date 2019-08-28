شكرا لقرائتكم الجونة يفوز على أوليمبيا السلوڤيني برباعية وديا .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الجونة الفوز على أوليمبيا السلوڤيني برباعية نظيفة وديا فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء فى إطار استعدادات الفريق الساحلى لبطولة الدورى المصرى. ودعم الجونة صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم سباعى الأهلى إسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وعمر رضوان. ويستمرمعسكر الجونة لمدة 13 يوما حتى يوم التاسع والعشرين من أغسطس الحالي قبل العودة إلى مصر لاستئناف برنامج الإعداد. Advertisements





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