الخليج 365 يكشف موقف أجاى فى الأهلى بالموسم الجديد بعد بقاء أزارو...

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جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365"، موقف النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي من الاستمرار مع القلعة الحمراء في الموسم الكروي الجديد من عدمه، بعد ارتباط اسمه بالرحيل لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وفشل النادي الأهلي في تسويق المغربي وليد أزارو لعدم تلقيه عروض بيع مناسبة من ناحية ولرفض اللاعب لفكرة خروجه معارا لأى نادي آخر من ناحية أخري.
وشدد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن التفريط في أجاي فكرة غير مطروحة في الوقت الحالي خاصة وأن اللاعب لم يملك أي عروض بالإضافة لوجود استحالة في إعارته خاصة وأن راتبه مرتفع للغاية ومن الصعب علي أي نادي تحمله.
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