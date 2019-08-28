شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يضيف ذهبيتين جديدتين فى منافسات رفع الأثقال بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج الرباع المصري الأولمبي محمد إيهاب بميداليتين ذهبيتين جديدتين في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتوج إيهاب بذهبيتي الكلين بوزن 190 كجم، بجانب المجموع 350 كجم.

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وفاز الرباع المصري في منافسات الخطف في وزن 81 كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه 160 كجم ليتفوق على جميع المنافسين.

وفي المقابل، حل الرباع المصري أحمد السيد في المركز الثالث في إطار نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه 145 كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف، قبل أن يتوج بفضيتي الكلين والمجموع حيث رفع ثقلا وزنه 180 كجم، بمجموع 350 كجم

يذكر أن الرباعة المصرية رانيا محمود نجحت اليوم في حصد3 ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن 71 كجم للسيدات.