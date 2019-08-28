شكرا لقرائتكم عماد متعب: الزمالك يتوفق على أبناء الفيوم فى مواجهة الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، على أفضلية لاعبى الفريق الأبيض عن المقاصة قبل مباراة الليلة فى كأس مصر، بسبب المشاركة فى مباريات رسمية خلال الفترة الماضية.

وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " أن صفقات فريق الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية جيدة جدا ومن أفضل اللاعبين الذين يفضل مشاهدتها المهاجم المغربى أشرف بن شرقى .

وأشار عماد متعب أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك من أفضل اللاعبين الذين يتنبأ لهم بمستقبل جيد فى هجوم الفريق الأبيض ومنتخب مصر الفترة المقبلة