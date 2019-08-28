شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاصة .. صاروخية جمعة تمنح الأبيض أفضلية الربع ساعة الأولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر الزمالك على مجريات الربع ساعة الأولى من مباراته ضد المقاصة بدور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

ووصل الزمالك فى الدقائق الأولى فى أكثر من فرصة لمرمى أحمد عادل عبد المنعم الا أنه لم يصل لشباك المنافس لفشل لاعبيه فى انهاء الهجمات فى الدقائق التسع الأولى من المباراة حتى استطاع عبد الله جمعه من صاروخية تجاوزت الجميع وسكنت مرمى الفريق الفيومى حتى أصبحت النتيجة 1 / صفر.

وظهرت خطورة الزمالك من الجبهة اليمنى التى يقودها شيكابالا وحمدى النقاز اللذين قاد معظم هجمات الفريق الأبيض، بينما اقتصر ظهور المقاصة الهجومى أمام مرمى الزمالك على تصويبة نارية فى الدقيقة السابعة لصلاح ريكو خرجت بعيدة عن المرمى.

أمير مرتضى يظهر بدكة الزمالك لأول مرة

ظهر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على دكة الفريق لأول مرة فى مباراة رسمية مع القلعة البيضاء ضد مصر المقاصة فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

ويلتقى الزمالك مصر المقاصة بملعب استاد برج العرب فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

تشكيل الزمالك ضد المقاصة

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل المقاصة ضد الزمالك

بينما يدخل المقاصة المواجهة بتشكيل كالتالى ..

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

وفي خط الدفاع: عصام صبحي وأحمد عبد العزيز مودي وشريف حازم وأحمد محسن

وخط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم وميدو جابر خط الهجوم: ايدو موسيس وصلاح أمين

يتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدى حارس مرمي – عاصم سعيد – هانى سعيد – مصطفى شبيطة – باون فوافي – صلاج عاشور – عمرو مرعي