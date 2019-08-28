شكرا لقرائتكم الميدالية الذهبية الثانية لها .. فرح أحمد تتوج بالمركز الأول لمنافسات الجمباز بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حققت فرح أحمد الميدالية الذهبية لمنافسات متوازى الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. كما نجحت فرح فى الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات الجمباز فردى عام فى نفس المسابقة. وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة زينة إبراهيم . كانت نانسي طمان حققت نانسي طمان ذهبية حصان القفز في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. Advertisements بينما جاءت فرح سيد في المركز الثاني والميدالية الفضية. فيما نجح منتخب الكانوي والكياك في إضافة ميدالية برونزية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية . ونجح اللاعبان المصريان أحمد البدهاوي، وعمرو أبو زيد في الفوز ببرونزية سباق الثنائي لمسافة ١٠٠٠ متر والذي جرى في بحيرة السد بمدينة الرباط. وجاء الثنائي في الترتيب الثالث بزمن قدره ٣ دقائق و٤١ ثانية.

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