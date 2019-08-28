شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يقود تشكيل المقاصة أمام الزمالك فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء تشكيل المقاصة كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.
خط الدفاع: عصام صبحى وأحمد مودى وشريف حازم وأحمد محسن.
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وأمامهما موزيس ومحمد إبراهيم وميدو جابر.
خط الهجوم: صلاح أمين.
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