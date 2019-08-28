محمد إبراهيم يقود تشكيل المقاصة أمام الزمالك فى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة الزمالك، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، فى دور ربع النهائى من مسابقة كأس مصر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء تشكيل المقاصة كالتالى: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم. خط الدفاع: عصام صبحى وأحمد مودى وشريف حازم وأحمد محسن. Advertisements خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وأمامهما موزيس ومحمد إبراهيم وميدو جابر. خط الهجوم: صلاح أمين.

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