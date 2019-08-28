شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع سعد سمير فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وواصل سعد سمير برنامجه التأهيلي، اليوم، حيث قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بأدائه، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.
ويؤدي الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري ابطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.
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