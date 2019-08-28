عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام المقاصة فى ربع نهائى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل كشف الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراته أمام مصر المقاصة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، فى دور ربع النهائى من مسابقة كأس مصر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

تشكيل الزمالك حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم. خط الهجوم: عمر السعيد.

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