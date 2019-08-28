شكرا لقرائتكم ندى حافظ تتوج بذهبية السلاح بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حققت ندى حافظ الميدالية الذهبية ، وتوجت نور منتصر بالميدالية الفضية لمنافسات سلاح السابر لدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. كان النهائي مصريا خالصا وشهد فوز ندى حافظ بنتيجة 16-8. بينما حققت لينا محمد الميدالية البرونزية.. ويرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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