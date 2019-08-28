مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 2019/8/28 في كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل

مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 2019/8/28 في كأس مصر

يحتضن استاد برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، المباراة الحاسمة والمرتقبة بين الزمالك حامل لقب الكأس، ونظيره مصر المقاصة فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 2019/8/28 في كأس مصر

المواجهة الحاسمة ستقام مع دقات الثامنة مساء حيث تتجه أنظار قلوب وعشاق القلعة البيضاء لمتابعة اللقاء المثير مع الفريق الفيومي ودائما ما تحظي مواجهات الفريقين بالإثارة والمتعة وتسيطر عليها الجدل التحكيمى فى السنوات الأخيرة .

مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 2019/8/28 في كأس مصر

ويحاول الزمالك مواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ 27 فى تاريخه، حيث يعول جماهير الأبيض على تعويض أخفاقات الموسم المحلي الماضي الذى انتهى بضياع لقب الدورى الممتاز فى الموسم الذى ذهب إلى دولاب غريمه التقليدي الأهلى واحتل الأبيض الوصافة رغم تصدره للترتيب طوال أسابيع المسابقة.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 2019/8/28 في كأس مصر

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فيما يسعى مصر المقاصة بقيادة مديره الفنى الجديد أحمد حسام ميدو على مفاجأة الجميع ومبغاة الجماهير المصرية بخطف فوز على الزمالك ليقترب خطوة من المنافسة على لقب البطولة المحلية وحينها لن يفصلها سوى مباراتين فقط على التتويج بلقب كأس مصر للمرة الأولى فى حياته.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 2019/8/28 في كأس مصر

فيما يعول ميدو على الصفقات الجديدة للفريق الفيومي وأبرزها لاعبو الزمالك السابقين امثال محمد ابراهيم ، وخط الهجوم الناري بقيادة صلاح أمين وعمرو مرعى .

مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 2019/8/28 في كأس مصر

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المواجهة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، أما فى خط الدفاع حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى ، فيما يلعب فى خط الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى و شيكابالا وأشرف بن شرقى وعبد الله جمعة ، ويقود الهجوم مصطفى محمد .

مشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 2019/8/28 في كأس مصر

وتعتبر مواجهة الليلة الأولى من نوعها فى مسابقة كأس مصر بالدور ربع النهائي، فيما جمعت المقاصة والزمالك 12 مواجهة سابقة ، فاز الفريق فى 6 مباريات مقابل فوز الأبيض فى 5 مواجهات وتعادل وحيد.