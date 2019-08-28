شكرا لقرائتكم نانسي طمان تتوج بذهبية حصان القفز في الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصدت نانسي طمان ذهبية حصان القفز في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب، حيث جائت فرح سيد في المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات حصان القز. Advertisements وحقق أحمد سيد الميدالية الفضية في منافسات سلاح المبارزة المقامة على صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط، وخسر أحمد سيد المباراة النهائية أمام بطل المغرب بنتيجة 14-15، فيما حقق محمد ياسين الميدالية البرونزية لنفس المسابقة. يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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