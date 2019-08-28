شكرا لقرائتكم الفيحاء ينهي عقد مدافعه مجرشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيحاء يوم الأربعاء عن فسخ عقد مدافعه عبد العزيز مجرشي بالتراضي بين الطرفين مع توجيه الشكر للاعب على جهوده مع الفريق.

وذكر الفيحاء، على موقعه الرسمي بالإنترنت، اليوم الأربعاء أن إدارة النادي منحت اللاعب مخالصة مالية نهائية ووجهت الشكر إلى مجرشي على ما قدمه للفريق خلال فترة تمثيله.

ولعب مجرشي في صفوف أندية الوحدة والرائد والكوكب وكذلك الفيحاء في فترتين مختلفتين.