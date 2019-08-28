شكرا لقرائتكم كاشيما يخطف نقطة ثمنية ويتعادل مع غوانزو على ملعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجح كاشيما أنتلرز الياباني حامل اللقب في تحدي الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة وانتزع التعادل بدون أهداف على ملعب غوانزو إيفرغراند الصيني بطل آسيا مرتين في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال يوم الأربعاء.

وكاد ليو سيلفا أن يخطف التقدم لفريقه الياباني في الدقيقة السابعة بعد خطأ من لاعب في الفريق الصيني في وسط الملعب لتصل الكرة إلى اللاعب البرازيلي الذي سدد بجوار القائم. ورد غوانزو إيفرغراند بضربة رأس سددها باولينيو ومرت فوق المرمى.

Advertisements

وشهدت المباراة عودة المهاجم إليكسون إلى صفوف الفريق الصيني بعد رحيله منذ ثلاثة أعوام ونصف العام لكنه لم ينجح في تشكيل خطورة على مرمى كاشيما باستثناء كرة سددها من مسافة بعيدة لكن الحارس كوون سون-تاي كان لها بالمرصاد.

وفي الشوط الثاني تأثر أداء الفريقين بارتفاع الرطوبة لتقل الفرص على المرمى. وكانت أبرز المحاولات لصالح كاشيما حين سدد ريوهي شيراساكي كرة برأسه لمست العارضة وتحولت خارج الملعب. وكاد الفريق الياباني أن يخطف هدف الفوز قبل النهاية بدقيقتين حين سدد شيراساكي مجددا كرة ارتدت من العارضة.

وسيلتقي الفريقان إيابا على ملعب كاشيما في اليابان في 18 سبتمبر وسيلعب الفائز ضد شنغهاي سيبغ الصيني أو أوراوا الياباني اللذين تعادلا يوم الثلاثاء 2-2 ذهابا في الصين.