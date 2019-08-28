شكرا لقرائتكم ضربة في "الضلوع" تغيب هازارد عن دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد نادي بوروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء أن لاعبه الدولي البلجيكي ثورغان هازارد تعرض لإصابة في أضلاعه ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.

وأشار دورتموند على موقعه الإلكتروني إلى أن ثورغان، الشقيق الأصغر لإدين نجم ريال مدريد الإسباني الغائب مطلع الموسم بدوره للإصابة، "أصيب في أضلاعه خلال المباراة أمام كولن، بسبب ضربة من اللاعب المنافس (...) سيضطر أن يغيب عن الملاعب في الأسابيع المقبلة".

ويتصدر دورتموند، وصيف بايرن ميونخ في الموسم الماضي، ترتيب الفرق في "البوندسليغا" هذا الموسم بعد نهاية المرحلة الثانية، وبفارق الأهداف أمام كل من لايبزيغ وفرايبورغ وفولفسبورغ وباير ليفركوزن.

وفاز دورتموند فوزا المرحلة الثانية على كولن 3-1، بعدما كان قد اكتسح أوغسبورغ 5-1 في المرحلة الأولى. وخاض هازارد (26 عاما) مباراتي فريقه أساسيا ومرر كرة حاسمة أمام كولن، علما بأنه انتقل الى صفوف دورتموند هذا الصيف من بوروسيا مونشنغلادباخ في صفقة قدرت بـ25.5 مليون يورو.