تشكيل الزمالك والمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.. محمد إبراهيم في ظهور أول ضد فريقه السابق

أْحمد أبوعقيل

كشف الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراته أمام مصر المقاصة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، فى دور ربع النهائى من مسابقة كأس مصر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

أعلن الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة الزمالك، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، فى دور ربع النهائى من مسابقة كأس مصر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل مصر المقاصة



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عصام صبحى وأحمد مودى وشريف حازم وأحمد محسن.

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وأمامهما موزيس ومحمد إبراهيم وميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح أمين.