الزمالك والمقاصة كأس مصر الآن دقيقة بدقيقة

نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة لحظة بلحظة، الزمالك ومصر المقاصة كأس مصر 2019، حيث يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة في بطولة كأس عبور لاند الدور ربع النهائي، ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة لتحقيق البطولة المحلية الأولى له هذا الموسم، لا سيما بعد إقصاء الأهلي على يد بيراميدز، ويحاول المدرب الصربي الجديد ميتشو كسب ثقة الجماهير البيضاء بالتأهل للدور نصف النهائي وتخطي عقبة المقاصة الصعبة.

الزمالك والمقاصة بطولة كأس مصر 2019

يحاول الزمالك التغلب على المقاصة في مباراة الليلة لإثبات تفوقه حيث تغلب الزمالك على المقاصة في 6 مباريات من إجمالي 13 مباراة جمعت بين الفريقين، إلا أن المقاصة قد حقق نفس العدد من الإنتصارات في المباريات التي جمعت الفريقين.

الزمالك والمقاصة وأرقام للتاريخ

تُعتبر المباراة هي الأولى بين الفريقين في بطولة كأس مصر.

آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في بطولة الدوري العام هذا الموسم وانتهت بفوز الزمالك 4_1.

أكبر فوز في تاريخ الزمالك على المقاصة كان بنتيجة 4_1، وهي النتيجة التي تكررت مرتين.

أكبر فوز في تاريخ المقاصة على الزمالك كان 3_1 لصالح المقاصة.

أكبر عدد من الأهداف كان في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 4_3 في مباراة الدوري العام 2014.

نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة لحظة بلحظة

تنطلق بعد قليل مباراة الزمالك والمقاصة في ربع نهائي كأس مصر 2019 لتحديد المتأهل في قمة كبيرة على كل المستويات؛ خارج الخطوط بين يوسف الخبير وميتشو مدرب الزمالك الجديد، وكذلك مباراة كبيرة داخل الخطوط بين لاعبي الفريقين.