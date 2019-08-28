اتحاد الكرة: سيتم تعديل موعد السوبر المحلي

صرح أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، بأنه تم تقديم موعد مباراة السوبر المحلي، حيث كان من المقرر إقامتها يوم 18 سبتمبر المقبل بين الأهلي والزمالك وسيتم تعديلها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الماتش” والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت والمذاع على قناة صدى البلد، والذي أكد فيها إن المباراة ستقام يوم 18، أن الأهلى والزمالك لديهما مباراة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أحد أيام 14 أو 15 أو 16، ومع وضع حسابات السفر وخلافه فإنه من الصعب إقامة المباراة في موعدها.

وتابع أنه من الوارد إعلان أسماء رؤساء اللجان بعد جلسة الغد، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأقرب لإيقاف الدوري خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو المقرر لها نوفمبر القادم.