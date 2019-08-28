شكرا لقرائتكم خبر عن كمال محمود يكتب.. ثلاث طعنات تهز استقرار ثلاثة مرشحين في بورصة مدرب المنتخب! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ثلاثة مشاهد غاية في القسوة كشفت عن وجه سلبي لعدد من المرشحين للعمل في الجهاز الفني للمنتخب هزت من استقرارهم فى بورصة مدرب المنتخب .. كشفها بعض من شخصيات عملت معهم مسبقا ربما بدافع رد الاهانة والانتقام .. ولابد من النظر للامر بعين الاعتبار خاصة وأنه صدر من مقربون وشخصيات كروية شهيرة، لا يمكن أن تغامر وتخالف الحقيقة فى اعترافات اعلامية.

1/ عماد متعب والبدري.. الأول أنهال بالنقد علي الثاني في تصريخات تليفزيونية ونال من قدراته وشخصيته كمدرب، وهو الذي يحظي في الوقت الحالي بنسبة ترشيحات لتدريب المنتخب، وقال أن حسام البدري لا يحب تواجد اللاعبين الكبار في أى فريق يقوده، ويفضل الصغار بفارق النظر عن الاختلاف فى الامكانيات، لرغبته فى أن يظل مسيطر عليهم .

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2/ إيهاب جلال والنقطة السوداء.. ما ان طرح اسم المدير الفنى الحالى للمصري البورسعيدى في القائمة النهائية لترشيحات مدربي المنتخب حتي ظهر محاولات للضرب تحت الحزام في شخصه، بالاشارة الي فشله في تدريب الزمالك واعتبارها نقطة سوداء في مسيرته تضعف حظوظه في قيادة الفراعنة، وأن كانت فرصه مازالت قائمة ولم يستبعد بشكل نهائى فى ظل عدم تقدم أى مرشح حتى الأن على حساب الأخر فى اختيارات المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى.

3/ حمادة صدقي خرج بتصريحات قال فيها أن حسام غالي سبب رحيله عن الجونة بسبب تدخله في الفنيات وفرض عقوبات علي اللاعبين دون الرجوع للمدير الفني.

حديث حمادة صدقى يمثل علامة استفهام علي شخصية حسام غالي والذى تجاوز اختصاصاته في حدود دوره كمدير للكرة، واذا ما تم اختياره للعمل في الجهاز الفني الجديد للمنتخب من الممكن اذا استمر علي منهجه في العمل أن يثير أزمات كبيرة وكثيرة.

وتنتظر الجماهير المصرية فى الأيام المقبلة، قرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بالاعلان عن المدرب الجديد الذى سيقود الفراعنة مستقبلا.